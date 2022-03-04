Российское командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в резерве — СНБО

Российское командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в резерве — СНБО

Украинские военные и силы ТРО перехватили тактическую инициативу, но враг не покидает планы по окружению городов Киев, Харьков и ОДДЛО.

В СНБО рассказали о ситуации на сегодняшний день по поводу российского вторжения в Украину.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов: