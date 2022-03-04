Российское командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в резерве — СНБО

Украинские военные и силы ТРО перехватили тактическую инициативу, но враг не покидает планы по окружению городов Киев, Харьков и ОДДЛО.
В СНБО рассказали о ситуации на сегодняшний день по поводу российского вторжения в Украину.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов:
- Украинские военные и силы ТРО перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей
- российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва.
- ▪ теряют потери на всех операционных направлениях – Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения Операции Объединенных Сил, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.
- Все это следствие несостоятельности Кремля достичь своих целей в Украине военными методами, что привело к санкционированию Путиным методов неприкрыто террористических.
- Об этом свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание российскими силами специальных операций и десанта в украинскую военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.
Они ориентировочно составили:
- личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
- танков ‒ 251 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
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Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
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Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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