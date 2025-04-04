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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1763
Время на прочтение
1 мин

Российское Минобороны цинично заявило об ударе по "западным инструкторам" в Кривом Роге

Россияне утверждают, что якобы погибли 85 украинских военных и иностранных офицеров.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ракетный удар по Кривому Рогу

Жертвы ракетного удара РФ на детской площадке в Кривом Роге / © Владимир Зеленский

В российском министерстве обороны подтвердили, что вечером пятницы, 4 апреля, был нанесен ракетный удар по жилому району Кривого Рога. Мирных жертв этого военного преступления российские военачальники цинично назвали «западными инструкторами», которые проводили совещание с командирами ВСУ в одном из ресторанов города.

Лживое заявление военного ведомства государства-агрессора цитируют российские пропагандисты.

В сообщении говорится, что российская террористическая армия применила для «высокоточного» удара ракету в фугасном снаряжении.

Россияне утверждают, что якобы погибли 85 украинских военных и иностранных офицеров и уничтожены 20 единиц автомобильной техники.

О шести погибших детях, убитых этим террористическим ударом, в российском министерстве обороны не упоминают.

Напомним, по состоянию на 22.00 пятницы, 4 апреля, было известно, что количество погибших в результате ракетного удара в Кривом Роге возросло до 16, среди них шестеро детей. Кроме того, известно о более чем 40 пострадавших от вражеского удара.

Дата публикации
Количество просмотров
1763
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