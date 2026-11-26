Война в Украине / © ТСН

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Российское наступление в Украине в 2026 году не принесло Москве значительных территориальных завоеваний, зато обернулось огромными потерями личного состава российской армии. По оценке министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Россия ежемесячно теряла на поле боя от 30 до 50 тысяч военнослужащих.

Заявление польского министра приводит Clash Report.

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Сикорский отметил, что в течение года Россия действительно начала масштабное наступление, к которому готовилась. Однако ожидаемого продвижения и существенных территориальных результатов российские войска не достигли.

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«Россия не побеждает на поле боя. В этом году должно было состояться крупное наступление, и оно действительно состоялось. Однако Россия не захватила значительных территорий», — подчеркнул глава польского МИД.

По его словам, ситуация на фронте оказалась для Кремля ещё менее благоприятной, поскольку украинские военные смогли вернуть под свой контроль отдельные участки территории.

В то же время российская армия несла колоссальные потери. Сикорский оценил число погибших и раненых российских военнослужащих в 30–50 тысяч ежемесячно.

«На самом деле Украина отвоевала определенные участки, в то время как Россия несла потери от 30 000 до 50 000 солдат в месяц. Я бы не назвал это российской победой», — подытожил польский министр.

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Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на данные независимых изданий о потерях российской армии в войне против Украины, которые свидетельствуют о сотнях тысяч погибших. В то же время представитель российского диктатора Владимира Путина не привёл никаких альтернативных цифр.

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