"Российское небо становится полностью опасным": Зеленский предупредил авиакомпании

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Российское воздушное пространство превращается в зону повышенной опасности для гражданской авиации из-за войны, которую Москва развязала против Украины. Международным перевозчикам советуют учитывать, что дроны теперь регулярно находятся в небе РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина не угрожает ни одному гражданскому самолету, однако объективная реальность такова, что воздушное пространство России де-факто закрывается из-за боевых действий.

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«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой — ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут так, что надо это считаться. Хотя российские власти об этом не сообщают, как положено, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо», — заявил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что цель такого предупреждения состоит в том, чтобы не допустить гибели невинных людей. По его словам, Украина предостерегает партнеров из-за отсутствия безопасности в российском небе, а послы государств, работающих в Украине и Москве, должны донести эту информацию своим правительствам, поскольку каждое из них хорошо понимает последствия войны для украинцев.

Особое внимание обращают на компании, совершающие рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие ключевые российские города. Министерство иностранных дел и профильные украинские учреждения готовят официальные данные для международных структур об опасности в воздушном пространстве РФ.

«Гражданской авиации среди дронов не место», — подытожил президент.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать войну, хотя большинство россиян уже готово остановить ее по линии фронта. В то же время дипломатические усилия в сентябре, в том числе с участием США, могут существенно изменить ситуацию.

Ранее в Кремле снова прозвучало новое заявление о переговорах между Украиной и Россией.

Также Скотт Бессент на саммите G20 проводит встречу с российским коллегой, где презентует мирный план Дональда Трампа по Украине.

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