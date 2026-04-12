ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Российское "перемирие" в действии: ночью оккупанты атаковали медицинский автомобиль

Российский беспилотник попал в транспорт в Глуховской громаде.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Последствия атаки

В Сумской области этой ночью враг коварно атаковал медицинский автомобиль.

Об этом сообщили в ОВА.

«Российский беспилотник попал в транспорт в Глуховской громаде. Пострадали три медика. Им оперативно оказали помощь. Угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.

Напомним:

С 16:00 11 апреля началось пасхальное перемирие между Украиной и РФ. Продлится оно до конца суток 12 апреля. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины озвучил правила, соблюдаемые на суше, на море и в воздухе.

Судя по всему, оккупанты не собираются придерживаться никаких договоренностей, о чем раньше и предупреждали эксперты.

Об этом свидетельствует, в частности, трагический случай, произошедший в Запорожской области. Там российские оккупанты во время «перемирия» убили украинскую эвакуационную группу.

Отметим также, что 11 апреля за час до старта режима тишины россияне устроили ад в Херсоне — бросали КАБы, попали в троллейбус с людьми, водитель скончался в больнице.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie