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Российское посольство в Швеции признало, что Крым – это Украина

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
4205
Время на прочтение
1 мин
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Российское посольство в Швеции признало, что Крым – это Украина

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Цены на бензин за литр в странах ЕС, по версии РФ, прилагаются.

Посольство России в Швеции опубликовало карту с ценами на бензин в разных странах Европы. На этой карте российское посольство признало Крым частью Украины.

Карта выложена в Twitter на странице посольства.

"Цены на бензин за литр 9 января 2023 года", – так в посольстве подписали карту.

Добавим, что во временно захваченном Крыму, в Севастополе, второй раз за сутки 16 января раздались взрывы.

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя заявил, что там якобы сработала ПВО и сбила три беспилотника. 

Тем временем западные аналитики высказывают мнение, что с военной точки зрения у Украины есть шансы деоккупировать полуостров Крым. Майор армии США в отставке Джон Спенсер отметил, что для этого Киеву нужна помощь Запада. Тогда ВСУ смогут ликвидировать находящиеся там российские силы.

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Дата публикации
Просмотры
4205
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