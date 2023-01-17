Цены на бензин за литр в странах ЕС, по версии РФ, прилагаются.

Посольство России в Швеции опубликовало карту с ценами на бензин в разных странах Европы. На этой карте российское посольство признало Крым частью Украины.

Карта выложена в Twitter на странице посольства.

"Цены на бензин за литр 9 января 2023 года", – так в посольстве подписали карту.

Gasoline цены на litr, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023

Добавим, что во временно захваченном Крыму, в Севастополе, второй раз за сутки 16 января раздались взрывы.

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя заявил, что там якобы сработала ПВО и сбила три беспилотника.

Тем временем западные аналитики высказывают мнение, что с военной точки зрения у Украины есть шансы деоккупировать полуостров Крым. Майор армии США в отставке Джон Спенсер отметил, что для этого Киеву нужна помощь Запада. Тогда ВСУ смогут ликвидировать находящиеся там российские силы.

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