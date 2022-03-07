Российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих павших военных — Верещук

В то же время, Кабмин разработал и утвердил пошаговый порядок осуществления передачи военнослужащих РФ.

Российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих павших военнослужащих.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме. Очевидно, считая, что тела военнослужащих Российской Федерации не достойны попасть к себе на родину и быть похороненными по-человечески, – сказала она. – Вместе с тем, Кабинетом министров Украины был разработан и утвержден пошаговый порядок воплощения их передачи".

"Они оставляют своих погибших здесь, в Украине, без права захоронения на землях Российской Федерации с одной целью: чтобы российские матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах развязанной Владимиром Путиным войны, о тысячах и тысячах убитых и о крахе, который ждет Россию, если эта война будет продолжаться еще какое-то время", – сказала Ирина Верещук.

"Такие зверства по отношению даже к своему народу нас, конечно, шокируют. Но не останавливают нашу армию. Мы на своей земле", — подчеркнула чиновник.

Напомним, более 2 000 иностранных студентов страдают от голода, холода и обстрелов из-за срыва гуманитарных коридоров.

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