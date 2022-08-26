Российское войско "похудело" на 20 военных, автотехнику и узел связи

Украинская авиация наносит удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

В ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Подтвержденные потери врага составляют 20 россиян, две единицы автотехники, узел связи 98 парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском. Окончательные потери врага дознаются.

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Напомним, 24 августа российские войска ракетами обстреляли железнодорожную станцию Чаплино. Спасатели 25 августа завершили поисковые работы, и число погибших возросло до 25, двое из них – дети.

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