Российского летчика, бомбившего Харьков, освободили от наказания: что с ним будет дальше

Военного преступника обменяют как пленного на украинских защитников, находящихся в российской неволе.

В Харькове суд удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора об освобождении от отбывания наказания российского военного летчика Максима Криштопа.

Соответствующее решение принял Дзержинский райсуд Харькова.

По информации суда, 6 марта в прошлом году летчик принимал участие в атаке на Харьков. С самолета Су-34 сбросил на радиотелевизионную станцию восемь авиабомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте. В результате удара башня и административное здание станции были повреждены. Украинская ПВО сбила самолет, пилот катапультировался и был задержан.

Оккупанта признали виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Суд дал согласие на освобождение его от отбывания назначенного наказания в связи с принятием решения о передаче его для обмена в качестве военнопленного.

В дела Криштопа речь идет также о двух командировах, которые непосредственно отдавали преступные приказы. По информации издания zmina, это генерал-майор, командующий 6 армией ВС РФ Олег Маковецкий и командир бомбардировочного авиационного полка 6 армии Алексей Лобода. В отношении них украинские правоохранители ведут досудебное расследование.

11 марта 2022 года в Киеве проходила пресс-конференция с участием Криштопа и еще двух пленных российских военных летчиков. На пресс-конференции Криштоп рассказывал, что если бы их самолет-разведчик не сбил украинский ПВО, они бы продолжали выполнять приказ российского командования.

Читайте также:

Российские пленные летчики рассказали ценную информацию для разведки