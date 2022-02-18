Российского пропагандиста Киселёва включили в список опасных для Украины лиц

Приказ был подготовлен на основании решения Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) включило российского пропагандиста Дмитрия Киселёва в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

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Как отмечается, приказ от 17 февраля 2022 года о включении Киселёва в соответствующий перечень подготовили на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Следует отметить, что Минкульт вносит изменения в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

С перечнем лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Напомним, в Кремле признали, что они до сих пор не отвели своих военных от украинских границ, мол, для деэскалации им нужно время.

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