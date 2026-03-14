Российскую армию заблокировали на Юге: ВСУ начали контратаки

Война в Украине / © Getty Images

Реклама

На Александровском направлении в Запорожской области продвижение российской оккупационной армии удалось заблокировать. На некоторых участках ВСУ проводят контрнаступательные действия.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

«Мы заблокировали врага, не даем ему подвести свои группы закрепления», — сказал он.

Реклама

По словам Волошина, из-за значительных потерь личного состава несколько вражеских штурмовых подразделений потеряли наступательный потенциал.

«Мы пытаемся на некоторых участках линии боевого соприкосновения перехватить инициативу, удачно проводим контратакующие действия. И даже на некоторых участках заставляем врага перейти к обороне», — рассказал об успехах ВСУ на этом участке фронта представитель Сил обороны Юга.

Он добавил, что Силы обороны восстановили контроль над территорией более 400 кв. км.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска готовят личный состав и бронетехнику к вероятному наступлению на Славянском направлении в Донецкой области.

Реклама

На Славянском направлении россияне применяют тактику малых групп, которые используют ночью антитепловизионные плащи и рельеф для скрытого передвижения.