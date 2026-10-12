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Россию и Украину призвали к важному шагу в Черном море: вмешался Папа Римский
Он подчеркнул, что последствия войны выходят далеко за пределы Украины и особенно ощутимы в самых бедных странах мира, зависящих от импорта продовольствия.
Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию обеспечить безопасную перевозку зерна по Черному морю.
Об этом понтифик написал в соцсети X.
По словам Льва XIV, война «в многострадальной Украине» продолжает вызывать страдания не только украинцам, но и людям в других частях света. Особенно уязвимыми остаются страны, где значительная часть населения зависит от поставок зерна из-за границы.
Папа Римский призвал стороны конфликта позаботиться о безопасности морских перевозок.
«Я искренне призываю стороны конфликта обеспечить безопасную транспортировку зерна через Черное море. Ежедневный хлеб миллионов людей не может становиться заложником войны», — написал понтифик.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предостерег от дальнейшего распространения войны на Черное море и призвал не допустить превращения региона в новый фронт противостояния.
Мы ранее информировали, что Индия предложила собственный план частичного прекращения огня между Украиной и Россией, охватывающий энергетику, Черное море и безопасность судоходства.