Россию и Украину призвали к важному шагу в Черном море: вмешался Папа Римский

Черное море / © Associated Press

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Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию обеспечить безопасную перевозку зерна по Черному морю.

Об этом понтифик написал в соцсети X.

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По словам Льва XIV, война «в многострадальной Украине» продолжает вызывать страдания не только украинцам, но и людям в других частях света. Особенно уязвимыми остаются страны, где значительная часть населения зависит от поставок зерна из-за границы.

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Папа Римский призвал стороны конфликта позаботиться о безопасности морских перевозок.

«Я искренне призываю стороны конфликта обеспечить безопасную транспортировку зерна через Черное море. Ежедневный хлеб миллионов людей не может становиться заложником войны», — написал понтифик.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предостерег от дальнейшего распространения войны на Черное море и призвал не допустить превращения региона в новый фронт противостояния.

Мы ранее информировали, что Индия предложила собственный план частичного прекращения огня между Украиной и Россией, охватывающий энергетику, Черное море и безопасность судоходства.

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