ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1
Время на прочтение
1 мин

Россию и Украину призвали к важному шагу в Черном море: вмешался Папа Римский

Он подчеркнул, что последствия войны выходят далеко за пределы Украины и особенно ощутимы в самых бедных странах мира, зависящих от импорта продовольствия.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Черное море

Черное море / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию обеспечить безопасную перевозку зерна по Черному морю.

Об этом понтифик написал в соцсети X.

По словам Льва XIV, война «в многострадальной Украине» продолжает вызывать страдания не только украинцам, но и людям в других частях света. Особенно уязвимыми остаются страны, где значительная часть населения зависит от поставок зерна из-за границы.

Папа Римский призвал стороны конфликта позаботиться о безопасности морских перевозок.

«Я искренне призываю стороны конфликта обеспечить безопасную транспортировку зерна через Черное море. Ежедневный хлеб миллионов людей не может становиться заложником войны», — написал понтифик.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предостерег от дальнейшего распространения войны на Черное море и призвал не допустить превращения региона в новый фронт противостояния.

Мы ранее информировали, что Индия предложила собственный план частичного прекращения огня между Украиной и Россией, охватывающий энергетику, Черное море и безопасность судоходства.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie