Последствия удара по ансамблю Бернардинского монастыря во Львов / © portal.lviv.ua

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, представляющий государство в ЮНЕСКО, обратился к генеральному директору организации с просьбой оценить атаки РФ по объектам культурного наследия.

Об этом он сообщил в комментарии Укринформу .

«Россия должна нести международную уголовную ответственность за военные преступления, совершенные против украинцев, украинских городов и поселков, а также нашего культурного наследия. Эти варварские действия не могут оставаться без должной международно-правовой реакции», — заявил Омельченко.

По его словам, российские беспилотники атаковали исторический центр Львова, в том числе архитектурный ансамбль, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот объект также находится под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Согласно нормам международного права, удары по таким объектам квалифицируются как военные преступления.

«Украина продолжит работать с партнерами и призывает ЮНЕСКО усилить мобилизацию ресурсов для реальной защиты культурного наследия Украины, укрепить механизмы быстрого реагирования и расширить поддержку пострадавших от атак объектов.

Решительная реакция на эти преступления есть обязанность организации. Дальнейшее членство России в ЮНЕСКО недопустимо», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ЮНЕСКО немедленно отреагировать на удар России по центру Львова .

Мы ранее информировали, что глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в результате российской атаки пострадал объект наследия ЮНЕСКО .