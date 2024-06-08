Россию заставят заплатить за подрыв Каховской ГЭС: какая сумма иска

Российской стороне отправлено сообщение с претензией.
В результате разрушения российскими оккупантами Каховской ГЭС Украине был нанесен ущерб на 2,5 млрд евро. Именно на такую сумму "Укргидроэнерго" готовится подать иск в международный арбитражный суд.
Об этом генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил в интервью DW.
По его словам, российской стороне направлено уведомление с претензией по уплате этой суммы, на возмещение отведено срок — полгода.
"Мы нашли возможность проинформировать Россию — сделали это с помощью европейских друзей и отметим, что и канцелярия их, и президент их, и МИД, и все структуры, которые должны получить эту претензию, они получили", — пояснил Сирота.
Гендиректор "Укргидроэнерго" утверждает, что многие юридические компании готовы защищать в судебном процессе Украину по возмещению Россией этого ущерба.
"Такая работа ведется с международными донорами", – отметил он.
Игорь Сирота напомнил, что разрушенное Каховское водохранилище было самым большим в каскаде Днепра, в результате его подрыва страна потеряла 35% пресной воды.
"Мы потеряли судоходство, мы потеряли возможность наполнять водохранилище, пруды-охладители для Запорожской атомной станции. Мы видим, что идет обмеление колодцев, мы понимаем, что будет засоление почв", — перечислил он последствия российской диверсии.
Гендиректор "Укргидроэнерго" считает, что водохранилище и Каховскую ГЭС нужно восстановить, причем электростанция должна быть более мощной почти вдвое.
Напомним, ранее российский генерал Олег Макаревич получил подозрение в приказе взорвать Каховскую ГЭС.
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