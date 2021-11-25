Рост цены на газ: "ЗА МАЙБУТНЄ" предлагает компенсировать разницу местным советам

Коммунальные и государственные учреждения по всей Украине вынуждены закупать газ подороже.

Из-за отказа газовых компаний предоставлять услуги по ценам, зафиксированным в Меморандуме о не повышении тарифов, коммунальные и государственные учреждения по всей Украине были вынуждены закупать газ дороже даже у поставщика «последней надежды».

Депутатская группа «Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" предлагает предусмотреть в проекте Закона «О государственном бюджете на 2022 год» субвенцию местным общинам по оплате услуг газоснабжения для коммунальных заведений на период отопительного сезона. Об этом заявил народный депутат Игорь Палица в фейсбуке.

Понимая, что эти структуры не смогут удерживать цены, команда партии "ЗА МАЙБУТНЄ" в Луцком городском совете заранее заключила прямой договор с «Нафтогазом» об обеспечении всех коммунальных учреждений до конца отопительного сезона по тарифу 16,8 грн/куб и прямой договор ГКП "Луцктепло" с "Нафтогазом" для нужд бюджетных организаций по тарифу 16,4 грн/куб. Но так поступили не во всех регионах. К примеру, Одесский государственный медицинский центр реабилитации матери и ребенка при Минздраве был вынужден в октябре покупать газ по 29,76 грн/куб, Харьковский областной театр для детей и юношества — по 39,15 грн/куб. Такая ситуация сложилась во многих регионах Украины», — заявил Игорь Палица.

Он отметил, что даже тариф поставщика последней надежды, на который после 25 октября перешли коммунальные учреждения, выше зафиксированного в Меморандуме «Нафтогаза» с местными общинами.

«Постановлением от 25 октября правительство обязало «Нафтогаз» до 30 ноября снабжать топливом коммунальные и государственные учреждения по тарифу поставщика «последней надежды» — 16,8 грн/куб. И даже эта цена выше той, которая зафиксирована в Меморандуме центральных властей с «Нафтогазом» и местными общинами. Многие населенные пункты в Украине будут вынуждены искать средства, чтобы обеспечить газом и теплом больницы, школы и детсады на этот отопительный сезон. Больше всего это касается небольших деревень и городков, в частности, райцентров», — заявил Игорь Палица.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о тарифах на свет и тепло этого отопительного сезона.