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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2166
Время на прочтение
1 мин

Рост числа жертв атаки на Киев и взрывы во временно оккупированном Мелитополе: главные новости ночи 3 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 июля 2026 года:

  • Число жертв атаки РФ на Киев снова возросло: из-под завалов достали еще трех погибших Читать далее –>

  • Россия ударила по жилому кварталу: ракета упала между многоэтажками, есть пострадавшие Читать далее –>

  • ВСУ, вероятно, сбили российский ударный вертолет Ка-52М: погиб пилот Читать далее –>

  • Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявляют об атаке дронов Читать далее –>

  • В Крыму ночью раздалась серия взрывов: под ударом могли оказаться военные аэродромы и электроподстанция Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
2166
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