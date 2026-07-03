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- Украина
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Рост числа жертв атаки на Киев и взрывы во временно оккупированном Мелитополе: главные новости ночи 3 июля 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 июля 2026 года:
Число жертв атаки РФ на Киев снова возросло: из-под завалов достали еще трех погибших Читать далее –>
Россия ударила по жилому кварталу: ракета упала между многоэтажками, есть пострадавшие Читать далее –>
ВСУ, вероятно, сбили российский ударный вертолет Ка-52М: погиб пилот Читать далее –>
Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявляют об атаке дронов Читать далее –>
В Крыму ночью раздалась серия взрывов: под ударом могли оказаться военные аэродромы и электроподстанция Читать далее –>
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