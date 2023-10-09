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Рост инфляции в Украине: как и на что за год подскочили цены – Госстат

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Рост инфляции в Украине: как и на что за год подскочили цены – Госстат

В Украине растет инфляция / Фото: ТСН.ua

Подскочили цены практически на все торговцы.

В Украине растет инфляция после двухмесячного понижения. По сравнению с сентябрем 2022 года цены в стране подскочили на 7,1%. Отдельно выделить группу товаров, стоимость которых стала выше, затруднительно, потому что подорожало практически все.

Об этом сообщает Госстат.

По данным специалистов, больше всего в Украине поднялись цены на услуги ресторанов и гостиниц. В год стоимость сервиса подорожала на 16,9%.

В Украине растет инфляция после двухмесячного понижения Фото: Госстат / ©
В Украине растет инфляция после двухмесячного понижения Фото: Госстат

Что в Украине заметно подорожало

  • услуги ЖКХ выросли в цене на 13,2%;
  • разные товары и услуги – на 13,5%;
  • образование – на 12,7%;
  • алкоголь и табачные изделия – на 11,6%;
  • здравоохранение подорожало на 9,9%;
  • транспорт (горючее и масла, а также железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки) – на 6%.

Чуть меньше – на 5,8% – подорожали еда и безалкогольные напитки, а также связь (на 4,5%).

Что в Украине не подорожало

Цены на отдых и культуру поднялись на 2,8%. А одежда и обувь, по данным Госстата, вообще подешевели на 3%.

Цены на продукты

В целом же за месяц продукты питания в Украине подешевели на 0,6%.

  • хлебопродукты – на 0,6%;
  • фрукты – на 5,1%;
  • подсолнечное масло – на 1,6%;
  • рыба и продукты из рыбы – на 0,4%.

Впрочем, на некоторые позиции цены выросли. Да:

  • яйца подорожали на 12,3%;
  • масло – на 1,3%;
  • сахар – на 1,2%.
  • Как в Украине изменились цены на еду

Как уже сообщал ТСН.ua, в Украине осенью 2023-го снизилась стоимость борщового набора.

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Дата публикации
Просмотры
617
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