Рост инфляции в Украине: как и на что за год подскочили цены – Госстат

Подскочили цены практически на все торговцы.
В Украине растет инфляция после двухмесячного понижения. По сравнению с сентябрем 2022 года цены в стране подскочили на 7,1%. Отдельно выделить группу товаров, стоимость которых стала выше, затруднительно, потому что подорожало практически все.
Об этом сообщает Госстат.
По данным специалистов, больше всего в Украине поднялись цены на услуги ресторанов и гостиниц. В год стоимость сервиса подорожала на 16,9%.
Что в Украине заметно подорожало
- услуги ЖКХ выросли в цене на 13,2%;
- разные товары и услуги – на 13,5%;
- образование – на 12,7%;
- алкоголь и табачные изделия – на 11,6%;
- здравоохранение подорожало на 9,9%;
- транспорт (горючее и масла, а также железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки) – на 6%.
Чуть меньше – на 5,8% – подорожали еда и безалкогольные напитки, а также связь (на 4,5%).
Что в Украине не подорожало
Цены на отдых и культуру поднялись на 2,8%. А одежда и обувь, по данным Госстата, вообще подешевели на 3%.
Цены на продукты
В целом же за месяц продукты питания в Украине подешевели на 0,6%.
- хлебопродукты – на 0,6%;
- фрукты – на 5,1%;
- подсолнечное масло – на 1,6%;
- рыба и продукты из рыбы – на 0,4%.
Впрочем, на некоторые позиции цены выросли. Да:
- яйца подорожали на 12,3%;
- масло – на 1,3%;
- сахар – на 1,2%.
- Как в Украине изменились цены на еду
Как уже сообщал ТСН.ua, в Украине осенью 2023-го снизилась стоимость борщового набора.
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