Рост стоимости неизбежен: в "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценами на газ

Международные партнеры призывают к либерализации цен на энергию, в частности, на газ и электроэнергию.

В этом отопительном сезоне цены на газ не изменятся, однако в дальнейшем его стоимость вырастет.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что реформа по внедрению рынка энергии в Украине "неизбежна". Прежде всего, речь идет о приоритетных условиях от США для финансовой поддержки Украины.

"Есть известный всем нам документ об ожиданиях с точки зрения реформ, где также четко определена либерализация цен на электроэнергию и газ. Но все же сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения украинского государства и от фактической ситуации, которая складывается у нас внутри страны ", – подчеркнул Чернышев.

Однако он заверил, что при либерализации цен на энергию должна быть учтена ситуация с войной и стабильностью.

Напомним, в "Нефтегазе" призвали украинцев следить за цветом газа. Почему это важно – читайте ЗДЕСЬ.

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