Рост тарифа на свет: эксперт сообщил, как это повлияет на стоимость продовольственной корзины украинцев

С 1 июня большинство украинцев столкнутся с увеличением суммы в своих электрических счетах.

С июня платежка за электроэнергию в среднем составит 734,4 грн. вместо предыдущих 448,8 грн. Эксперты прогнозируют, как это повлияет на стоимость продуктов в магазинах.

Об этом шла речь во время разговора с "24 Каналом" экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

Он рассказал, что рост тарифа на свет с 1 июня для бытовых потребителей никак не отразится на стоимости продовольственной корзины.

В то же время он добавил, что с июня выросли цены и для бизнеса. Это действительно будет определенным толчком для роста цен фактически на все.

Он напомнил, что 1 июня НКРЭКУ повысило прайскепы. То есть, максимальные цены на электричество для промышленности во время пиковых нагрузок выросли с 7,5 до 9 гривен за киловатт, а в день – с 3 до 5,6 гривны за киловатт.

Максимальные предельные цены в сутки для бизнеса с 1 июня

При обсуждении ситуации с ценами на сезонные фрукты Пендзин напомнил, что в течение июня в Украине цены за килограмм клубники и черешни выше, чем в прошлом году в аналогичный период – где-то на 30%.

"У нас ранние ягоды обычно закупаются либо из Закарпатья, либо из южных областей. Впрочем, на сегодняшний день есть большая проблема, которая связана с логистикой. Блокпосты, мобилизация и прочее приводят к тому, что транспортные средства перевозки простаивают и их некому водить ", – объяснил эксперт.

Стоимость клубники колеблется от 40 до 70 гривен – оптовые цены начали снижаться из-за роста предложения.

Виноград стоит где-то в среднем 218 гривен за килограмм. А килограмм черешен можно найти от 100 до 140 гривен за килограмм.

Между тем, торговые продуктовые сети и ТЦ наращивают энергонезависимость. Оборудование, которое супермаркеты и сети приобрели во время блекаута в 2022 году, сегодня обеспечивает работу магазинов во время аварийных и плановых отключений света.

Напомним, накануне Кабмин утвердил новый тариф на электроэнергию для населения. С 1 июня установили единую фиксированную стоимость света – 4,32 грн/кВт*ч. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025г.

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