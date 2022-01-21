Рост заболеваемости ОРВИ и COVID: в Ужгороде школьников перевели на дистанционку

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID: в Ужгороде школьников перевели на дистанционку

Такая форма обучения продлится две недели.

В Ужгороде учебные заведения переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета в Facebook.

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"С понедельника, 24 января, в заведениях общего среднего образования Ужгорода – карантин с дистанционной формой обучения. Вводят его на две недели (до 7 февраля – Ред.)", – говорится в сообщении.

Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Отмечается, что решение было принято из-за роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и COVID-19. Так, эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в городе превышен в 2,2 раза. Кроме того, лабораторно подтвердили циркуляцию вирусов гриппа типа "А".

Как сообщалось, в Закарпатье впервые подтвердили новыйштамм коронавируса "Омикрон". В настоящее время в области продолжает доминировать штамм коронавируса "Дельта". Появление "Омикрона" обнаружили еще в 8 регионах: Киев, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Львовская области.

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