Расстрел украинских военнопленных: омбудсман обратится в ООН после очередного видео с казнью

Оккупанты продолжают цинично нарушать международное право.
В понедельник, 4 декабря, уполномоченный по правам человека официально обратится в Международный комитет Красного Креста и ООН из-за расстрела оккупационной армией украинских военнопленных. Этот факт – еще один яркий пример нарушения международного гуманитарного права со стороны РФ и российских военных.
Об этом омбудсман Дмитрий Лубинец сказал в комментарии hromadske.
Преступники должны ответить
Как отметил уполномоченный, на видео ясно все могут увидеть, что украинские военные выполняют все необходимые вещи, которые показывают, что они без оружия, что они сдаются в плен и не несут никакой угрозы для российских военных.
"Итак, их автоматически должны были взять в плен и предоставить статус военнопленных", – акцентировал он.
Россия и россияне должны нести ответственность за содеянное в Украине. Каждый случай циничного убийства украинцев должен быть зафиксирован, а виновные – наказаны. Лубинец считает, что украинским правоохранительным и разведывательным органам удастся физически установить причастных к этому позорному военному преступлению.
"А именно – убийства (речь идет о нарушении обычаев ведения войны и Женевской конвенции – ред.) украинских военнопленных", – резюмировал Лубинец.
Напомним, российские оккупанты возле Степового на Авдеевском направлении расстреляли двух украинских солдат, которые сдавались в плен из-за нехватки боеприпасов.
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