Расстрел украинских военнопленных: омбудсман обратится в ООН после очередного видео с казнью

В понедельник, 4 декабря, уполномоченный по правам человека официально обратится в Международный комитет Красного Креста и ООН из-за расстрела оккупационной армией украинских военнопленных. Этот факт – еще один яркий пример нарушения международного гуманитарного права со стороны РФ и российских военных.

Об этом омбудсман Дмитрий Лубинец сказал в комментарии hromadske.

Преступники должны ответить

Как отметил уполномоченный, на видео ясно все могут увидеть, что украинские военные выполняют все необходимые вещи, которые показывают, что они без оружия, что они сдаются в плен и не несут никакой угрозы для российских военных.

"Итак, их автоматически должны были взять в плен и предоставить статус военнопленных", – акцентировал он.

Россия и россияне должны нести ответственность за содеянное в Украине. Каждый случай циничного убийства украинцев должен быть зафиксирован, а виновные – наказаны. Лубинец считает, что украинским правоохранительным и разведывательным органам удастся физически установить причастных к этому позорному военному преступлению.

"А именно – убийства (речь идет о нарушении обычаев ведения войны и Женевской конвенции – ред.) украинских военнопленных", – резюмировал Лубинец.

Напомним, российские оккупанты возле Степового на Авдеевском направлении расстреляли двух украинских солдат, которые сдавались в плен из-за нехватки боеприпасов.

Читайте также: