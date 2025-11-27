"Рота—11 людей, батальон—20": Чмут объяснил, когда может произойти коллапс ВСУ

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Руководитель волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут предупредил об угрозе возможного коллапса сил обороны и объяснил, какая точка будет свидетельствовать о его начале.

Об этом он сказал в интервью «Суспільному».

«Давайте попробуем сделать один график. Какие у нас есть цифры? Есть количество сил обороны. Есть количество людей, находящихся на уровне взводов, рот и, грубо говоря, батальонов — боевой компоненты. У нас есть количество потерь — безвозвратных, санитарных, без вести пропавших. Есть количество СЗЧ — при том, что мы на самом деле не знаем ее. И есть количество мобилизации общей, и мы можем найти количество людей, которые попадают в боевые части и подразделения», — объяснил Чмут.

По его словам, если все эти цифры вместе наложить на один график, то в какой-то момент количество армии будет уменьшаться.

«Почему? Каждый месяц мы теряем плюс-минус одинаковое количество людей. То есть потери не растут или могут даже с какой-то вероятностью уменьшаться. У нас есть растущие СЗЧ. У нас есть падающая мобилизация — и качественная мобилизация, то есть людей, которые идут на боевые должности, тоже падает», — рассуждает волонтер.

Чмут предупредил, что в какой-то момент количество людей на поле боя сократится до тех пор, когда они не способны будут выполнять боевые задачи. Он привел пример, что сейчас в ВСУ есть роты, в которых может быть 11 человек (нормальное количество роты от 80 до 250 военнослужащих). Есть батальоны, у которых на позициях может быть — в батальоне — 20 человек. В бригаде может быть на линии взводов и рот около 200 человек.

«И это не есть какой-то нижний уровень укомплектованности. Это средняя температура по силам обороны. И мы говорим о тех бригадах, которые держат линию фронта, не о тех, которые работают с тыла. Там немного лучше ситуация, разумеется. Но те, на ком держится линия фронта — на пехоте — там уровень укомплектованности крайне низкий», — сообщил руководитель «Вернись живым».

Чмут отмечает, что с таким уровнем укомплектованности эти подразделения не должны воевать.

«Они бы все должны быть отведены на возобновление, доукомплектование, подготовку, новое согласование. Но их не на кого менять — и потому они там дальше стоят. И потому, что мы сейчас делаем с мобилизацией, — это в ручном режиме просто добавляем 50, 100, 20 человек. В одной из бригад я слышал историю, когда дали одного мобилизованного за месяц», — подытожил он.

Ранее Тарас Чмут заявил, что на фронте — стратегический кризис и предупредил об угрозе потери государственности.