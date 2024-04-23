"Ротации не будет": командующий Нацгвардией объяснил, почему мобилизация нужна войску

Российская агрессия против Украины уже идет второй год, и продолжительные интенсивные бои привели к критической нехватке личного состава в НГУ.

В Национальной гвардии Украины критически не хватает личного состава из-за продолжительной войны с российскими оккупантами.

Об этом заявил командующий НГУ Александр Пивненко в интервью изданию LIGA.net.

"Не будет мобилизации — не будет ротации. Без нее люди истощаются. Ни одно подразделение не может два-три года воевать в обороне. Особенно если стоит на направлении, которое интересно противнику. Командиры просто морально устают. Их нужно менять. Я уж не говорю о бойцах. Поэтому главный вопрос: где взять людей", — сказал он.

Пивненко рассказал, что ротация происходит за счет внутренних перемещений и рекрутинга.

"У нас очень неплохие истории по рекрутингу в бригадах наступления... Нацгвардия сегодня - один из крупнейших работодателей, если говорить более гражданскими терминами. Люди должны нам доверять. Знать: если они приходят в бригаду Нацгвардии, там научат, учтут характер и заберут на направление работы, где человек принесет наибольшую пользу. Нет смысла просто гнать на линию фронта, чтобы перекрыть какое-то направление, отправлять туда всех. Так не работает", - сказал Пивненко.

Командующий НГУ считает, что рекрутинг способен заменить мобилизацию, но не сейчас.

"Это должно происходить параллельно. Система не может быстро перестроиться. Думаю, через несколько месяцев мы увидим увеличение количества людей, желающих приходить в армию. К сожалению, с информационными спецоперациями противник тоже работает постоянно. Этот негатив дает свой результат, люди просто боятся идти" в армию Они думают, что уже завтра их без подготовки бросят куда-то на сложное Авдеевское направление, и они там погибнут", — отметил командующий.

Он уверен, что страна должна перейти на военные рельсы и это уже происходит.

"Нужно все полностью менять. Во всей системе. Каждый должен понимать, что от него зависит, сохранится эта страна или нет. У каждого должно быть направление, где он сможет помочь военным и обороне. Война будет продолжаться. Пока мы не отобьем у россиян желание лезть на нашу территорию, ничего не кончится. Чтобы отбиваться от них нужны силы", — добавил Пивненко.

Напомним, ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что сейчас идет плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий. Этим занимаются специалисты.

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