Ротару и Блохин: кого Зеленский сделал "национальными легендами"

Ротару и Блохин: кого Зеленский сделал "национальными легендами"

Первые награды "Национальная легенда" получили семь выдающихся украинцев.

Президент Владимир Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины". Их присвоили семи украинцам.

Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Офиса главы государства в Facebook.

Так, награду получили:

поэт Юрий Рыбчинский,

художник Иван Марчук,

футболист и тренер Олег Блохин,

хореограф Мирослав Вантух,

балерина Елена Потапова,

певица София Ротару,

композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Посмертно отличие, присвоено Мирослав Скорик, Зеленский вручил его жене.

Глава государства пообещал, что отныне награды "национальная легенда Украины" будут вручать ежегодно по случаю Дня Независимости.

Напомним, что 16 августа президент Владимир Зеленский утвердил награду "Национальная легенда Украины". Ею будут награждать украинцев, а также иностранцев и лиц без гражданства за личные заслуги перед Украиной и ее народом.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель получила от Владимира Зеленского орден Свободы. Это — высшая государственная награда, которая вручается за утверждение суверенитета Украины Украинский, иностранцам и лицам без гражданства.

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