- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Ротации в СБУ: Зеленский сменил руководство сразу в нескольких регионах
Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые изменения в Службе безопасности Украины в Киеве и в нескольких регионах.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офис президента Украины.
В частности, уволен начальник Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области Артем Бондаренко. На его место назначен Артем Борисевич.
В то же время Борисевич покинул пост руководителя СБУ в Херсонской области. Новым главой управления в регионе стал Владимир Ваврух.
Также произошли изменения в Харьковской области: с должности уволен Александр Куц, а новым руководителем СБУ назначен Денис Лутий.
Перестановки в силовых структурах - последние новости
Напомним, после теракта в Голосеевском районе Киева с должностей сняли всю вертикаль Управления патрульной полиции столицы.
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что украинская правоохранительная система готовится к масштабной трансформации. Каждый полицейский должен получить опыт работы в реальных боевых угрозах. Кроме того, ведомство планирует кардинально обновить подходы к вооружению гражданских и тактике уличных патрулей.
18 апреля произошел теракт в Киеве. В то время, когда стрелок шел и расстреливал людей, сотрудники полиции скрылись вместо того, чтобы спасать людей. После этой ситуации в соцсетях появилось видео, как полицейские убегают от стрелка и покидают гражданского человека под огнем.