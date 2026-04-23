Ротации в СБУ: Зеленский сменил руководство сразу в нескольких регионах

Служба безопасности Украины / © twitter/СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые изменения в Службе безопасности Украины в Киеве и в нескольких регионах.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офис президента Украины.

В частности, уволен начальник Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области Артем Бондаренко. На его место назначен Артем Борисевич.

В то же время Борисевич покинул пост руководителя СБУ в Херсонской области. Новым главой управления в регионе стал Владимир Ваврух.

Также произошли изменения в Харьковской области: с должности уволен Александр Куц, а новым руководителем СБУ назначен Денис Лутий.

Перестановки в силовых структурах - последние новости

Напомним, после теракта в Голосеевском районе Киева с должностей сняли всю вертикаль Управления патрульной полиции столицы.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что украинская правоохранительная система готовится к масштабной трансформации. Каждый полицейский должен получить опыт работы в реальных боевых угрозах. Кроме того, ведомство планирует кардинально обновить подходы к вооружению гражданских и тактике уличных патрулей.

18 апреля произошел теракт в Киеве. В то время, когда стрелок шел и расстреливал людей, сотрудники полиции скрылись вместо того, чтобы спасать людей. После этой ситуации в соцсетях появилось видео, как полицейские убегают от стрелка и покидают гражданского человека под огнем.