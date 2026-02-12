Ротавирус или политический маневр: все подробности скандала с отравлением нардепов

В Верховной Раде массово отравились депутаты / © Associated Press

Массовое недомогание народных депутатов парализовало работу Верховной Рады, вынудив руководство парламента досрочно закрыть пленарную неделю.

Пока специалисты выясняют, что стало причиной болезни нардепов, соцсети взорвались волной критики.

Военные и активисты называют ситуацию «посмешищем», ставя под сомнение реальность массового отравления на фоне постоянных прогулов и политических споров.

Отравление в Верховной раде: что известно

В четверг, 12 февраля 2026 года, Верховная Рада досрочно завершила работу, не рассмотрев ни одного вопроса. Из-за отсутствия депутатов в зале не хватило голосов даже для сигнального голосования, поэтому следующие заседания состоятся только после 24 февраля.

Главной причиной пустого зала стало массовое отравление парламентариев, которое, по словам нардепов Ярослава Железняка и Николая Тищенко, произошло накануне в столовой Верховной Рады.

Народный депутат Александр Мариковский рассказал, что симптомы недомогания обнаружили у около 10% депутатского корпуса.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко официально закрыл заседание, пожелав больным коллегам скорейшего выздоровления.

«Желаю здоровья все, кто сегодня по причинам здоровья не мог прибыть. Выздоравливайте», — подчеркнул он.

Впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии 24 Каналурассказал, что заболели преимущественно депутаты из фракции «Слуга народа». По его словам, речь идет примерно о 15 — 30 человек, однако их количество уточняется.

В столовой Верховной рады проводят проверку

После сообщений о массовом недомогании нардепов, в столовой Верховной Рады начали срочную проверку, сообщает Интерфакс. Пресс-служба аппарата ВРУ сообщила, что санитарно-эпидемиологическая служба уже отбирает образцы продуктов и опрашивает вероятных пострадавших для выяснения обстоятельств.

Предварительно специалисты рассматривают версии: вспышка ротавируса или другой острой кишечной инфекции. Окончательные выводы обнародуют только по результатам лабораторных исследований, о чем обещают проинформировать дополнительно.

В столовой Верховной Рады начали срочную проверку / © Associated Press

В то же время, как сообщает Суспільне, около двух десятков больных имеют одинаковые симптомы: высокую температуру и рвоту. Несмотря на огласку вокруг столовой, версия о пищевом отравлении не единственная.

Наряду с проверкой блюд в буфете рассматривают и вариант распространения вирусной инфекции.

Некоторые из больных уверяют, что вообще не обедали в Раде, а только пили кофе или воду. Это указывает на то, что ротавирус могли занести извне через бытовые контакты, например, от детей.

Опасный вирус может передаваться фекально-оральным путем

Инфекционист Федор Лапий в комментарии для Telegraf объяснил, что для ротавируса характерна четкая сезонность с пиком именно в феврале.

По словам врача, остановить распространение этой инфекции сложно, ведь она не слишком зависит от уровня санитарии или благосостояния страны. Даже в самых развитых государствах фиксируют высокую заболеваемость, поскольку вирус легко передается через бытовые контакты.

«Хотя вирус передается фекально-оральным путем (через грязные руки — Ред.), предупредить инфицирование достаточно сложно — его передача не сильно зависит от санитарно-бытовых условий. Одинаково болеют как в бедных, так и в богатых странах. Как с плохими санитарно-бытовыми условиями, так и с высоким уровнем», — отметил медик.

Лапий отметил, что мировая практика вакцинации детей существенно уменьшила количество тяжелых случаев и среди взрослых.

В то же время перенесенное ранее заболевание не гарантирует полной защиты, потому что ротавирус имеет много разных генотипов. Он отметил, что хотя взрослые обычно болеют легче малышей, каждая новая встреча с вирусом может снова спровоцировать недомогание.

Реакция украинцев на события в Раде

Подполковник ВСУ и заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин раскритиковал нынешний состав Верховной Рады. Военный заявил, что действующий парламент требует немедленной замены, поскольку наблюдать за его работой «уже просто невозможно».

По словам Жорина, большинство народных избранников не приносят никакой пользы, даже если вообще появляются на заседаниях.

Максим Жорин

«Большинство нардепов — это если они вообще доходят до заседаний — не приносят там никакой пользы. Более того — пустые залы, все это фриковское поведение уже окончательно превратило высший законодательный орган в какое-то посмешище», — написал он в Telegram.

Активист и ветеран Олег Симороз выдвинул свою версию событий. Он предполагает, что заседание Верховной Рады сорвалось из-за массовых прогулов, а история с «отравлением в столовой» — лишь фейк, запущенный для прикрытия пустого зала. По его словам, настоящая причина демарша заключается во внутренних конфликтах вокруг распределения бюджета и отсутствии гарантий неприкосновенности для участников коррупционных схем.

«Следовательно, они демонстративно срывают работу парламента во время войны. Большинство из них сидит в Буковеле, там некоторые из них подхватили ротовирус, который всколыхнул почти весь курорт, так пиарщики родили новость «отравились на работе», — отметил Симороз.

