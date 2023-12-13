Роуминг для абонентов "Киевстара" заблокировали: в Госспецсвязи назвали причину

Услуга национального роуминга для абонентов "Киевстар" после масштабного сбоя была заблокирована по запросу Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

"Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что специалисты правительственной команды реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA вместе с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения – сделать собственные сети Wi-Fi доступными всем пользователям.

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Напомним, с утра 12 декабря в работе "Киевстар" произошел масштабный сбой. На проблемы со связью стали жаловаться пользователи мобильного оператора.

Однако после сбоя в "Киевстаре" абонентам не удалось подключиться к национальному роумингу. Сообщалось, что проблема связи повлияла и на другие сервисы. В том числе и на внутренний роуминг.

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