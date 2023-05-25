Местные жители были возмущены и вызвали на место правоохранителей.

Правоохранители провели профилактическую беседу с ровенчанкой, которая вывеска у себя на балконе полотенце с гербом Северного флота России.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в области, информирует Общественное.

Утром 24 мая жители Ровно заметили на балконе девиты этажки на улице Тихое полотенце с гербом Северного флота России. На место немедленно вызвали милиционеров.

"49-летняя женщина объяснила, что это полотенце ей подарили давно, ориентировочно в 2003 году. К этому времени она лежала в шкафу, а когда покупала собаку, то схватила, чтобы вытереть животное. Объяснила, что вывесила его бессознательно. Ривнянка заверила, что ненавидит страну-агрессора", — комментирует пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

Также на место прибыли представители Службы безопасности Украины, проведшие проверку по этому факту. С ровенчанкой была проведена профилактическая беседа, а полотенце было уничтожено правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из блокпостов во время проверки на въезде в Киев пограничники снова обнаружили сторонника российской пропаганды в рясе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе к пожизненному лишению свободы приговорили агента России, планировавшего диверсии на Одесской железной дороге.

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