Ровенщина находилась под вражеской атакой этой ночью: первые детали

В Ровенской области было неспокойно / © Associated Press

На Ровенщине в результате вражеской атаки поврежден объект гражданской инфраструктуры — есть раненый.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль.

«В результате воздушной атаки врага был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Возгорания нет. Один из работников получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия», — отметил он.

Там работают представители Сил безопасности и обороны, а также других структур.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 21 декабря атаковали вражеские беспилотники типа «Shahed».