Ровенщина укрепляет оборону и защиту АЭС из-за угрозы наступления из Беларуси

Безопасность Ровенской АЭС – это приоритет, ее оборона начинается с первого квадратного метра государственной границы, говорит глава области.

Из-за возможного наступления со стороны Беларуси в Ровенской области строят эшелонированную оборону пограничной линии и круговую оборону городов и поселков. Также власти области пересматривают план эвакуации и защиты атомной электростанции.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"У нас граница с Беларусью протяженностью 229 километров и большинство этого участка – это непроходимые болота и леса, поэтому ландшафт способствует нашей обороне. Со стороны Беларуси есть лишь несколько проходных автодорог. Оборона усиливается, это и эшелонированная оборона пограничной линии и круговая оборона городов и поселков. У нас стоит задача, чтобы каждое село на Ровенщине было готово к круговой обороне, поэтому сегодня силами Добровольческого формирования територильной громади и добровольцев мы укрепляем эту обороноспособность", — сказал он.

Кроме того, местные власти пересматривают эвакуационные планы и маршруты, так как ранее пути эвакуации из Ровенской АЭС были рассчитаны в направлении Беларуси.

"Мы отдаем себе отчет, что Ровенская АЭС является стратегической целью номер один в случае вторжения. Оборона АЭС начинается с первого квадратного метра государственной границы. По прямой от границы до АЭС всего 60 километров. Что касается города Вараша, возле которого расположена АЭС, он разбит на кварталы, за каждым из которых стоит ответственный, есть внутренняя линия обороны и внешняя. Насыщение города военными - максимальное. Я оцениваю подготовку города Вараш как очень высокую", - сказал он.

По словам Коваля, власти проанализировали допущенные ошибки и стратегию врага на Чернобыльской и Запорожской АЭС. "Ровенская АЭС – это наш приоритет по обеспечению безопасности", – сообщил глава Ровенской ОВА.

Также, по его словам, в области еженедельно проходят согласование и обучение силовых структур по разным сценариям.

Угроза со стороны Беларуси

По данным пограничников, на территории Беларуси находится 11 тысяч российских военных, но это количество постоянно меняется из-за ротации у ВС РФ.

В Беларуси с утра 19 января зафиксировано увеличение авиационной активности. Объявлено о начале совместного лётно-тактического учения с Россией.

По словам главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, авиаобучение в Беларуси повлияет на ритм жизни всей Украины. Он предупреждает, что один из таких тренировочных полетов может стать нетренировочным.

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