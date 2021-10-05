Ровенские копы помогли доставить в больницу 3-летнего мальчика с судорогами

Сейчас состояние ребенка улучшилось, однако он до сих пор находится в больнице.

Трехлетнего мальчика с судорогами помогли доставить в больницу полицейские в Ровенской области.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 5 октября.

Водителя легковушки, который мчался по селу Мульчици, увидели копы и требовали остановиться. Вдруг из салона выбежала женщина и объяснила, они спешат с мужем навстречу скорой, ведь у их маленького сына очень высокая температура и судорги. Копы маму с ребенком забрали в свою служебную машину и двинулись к врачам.

Когда встретили медиков, сказали, что ребенку таки надо в больницу. Впрочем ехать до трассы надо было около 20 километров по разбитой дороге. Чтобы было быстрее в полицейский кроссовер сели фельдшер с мамой и маленьким пациентом. Изо всех сил помчались в районную больницу. Там оказали помощь и состояние мальчика улучшилось. Теперь полицейские ждут, когда он выздоровеет, чтобы прийти к малышу в гости.

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