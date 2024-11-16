Ровенские полицейские выдворили из Украины 25-летнюю гражданку РФ

После развода россиянка не имела оснований продлить вид на жительство.

В Ровенской области правоохранители обнаружили 25-летнюю нелегалку из РФ и выдворили ее за пределы Украины.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

На 25-летнюю нелегалку составили административный протокол по ст. 203 КУоАП (нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине).

По словам правоохранителей, женщина прибыла в Украину в феврале 2021 года и вышла замуж. С началом полномасштабного вторжения развелась, поэтому продолжить вид на жительство оснований не имела. Так что проживала на территории Украины, в Ровно, нелегально.

В конце 2022 года миграционная полиция разоблачила иностранку: на нее составили админпротокол и приняли решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

Однако требования нарушительница не выполнила, поэтому к ней применили меры административного влияния, в частности, составили админпротокол и доставили в пункт временного пребывания иностранцев.

15 ноября гражданку РФ доставили в границу с третьей страной, где и было исполнено решение о принудительном выдворении нелегалки с запретом въезда в Украину сроком 5 лет.

Ранее в Украине был пойман предатель, который в 2014 году вывесил российский флаг над Луганской ОГА.

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