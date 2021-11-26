Ровенского скульптора осудили за убийство женщины, тело которой нашли закопанным в его мастерской

Ровенского скульптора осудили за убийство женщины, тело которой нашли закопанным в его мастерской

Мужчина решил, что будет подавать апелляцию.

На 15 лет за решеткой за убийство осужден скульптор — известный на Ровенщине художник 54-летний Виктор Архипов.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Его задержала полиция в феврале прошлого года, потому что он изуродовал своего товарища кухонным топором. Когда копы проводили осмотр его мастерской, в помещении обнаружили закопанным тело 49-летней женщины, которую разыскивали месяц. Ее скульптор убил кухонным ножом.

В городе поговаривали, что с художником у нее был роман. Женщина родным рассказывала, что он импонирует своей интеллигентностью и воспитанностью.

Несмотря на доказательства копов, свою вину обвиняемый отрицает. Художник с приговором в 15 лет не согласен и готовится подавать апелляцию.

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