Ровенского скульптора осудили за убийство женщины, тело которой нашли закопанным в его мастерской

Мужчина решил, что будет подавать апелляцию.
На 15 лет за решеткой за убийство осужден скульптор — известный на Ровенщине художник 54-летний Виктор Архипов.
Об этом сообщают журналисты ТСН.
Его задержала полиция в феврале прошлого года, потому что он изуродовал своего товарища кухонным топором. Когда копы проводили осмотр его мастерской, в помещении обнаружили закопанным тело 49-летней женщины, которую разыскивали месяц. Ее скульптор убил кухонным ножом.
В городе поговаривали, что с художником у нее был роман. Женщина родным рассказывала, что он импонирует своей интеллигентностью и воспитанностью.
Несмотря на доказательства копов, свою вину обвиняемый отрицает. Художник с приговором в 15 лет не согласен и готовится подавать апелляцию.
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