Ровенскую область накрыли метели: школы области переводят на "дистанционку"

Школы Ровенщины переходят на дистанционное обучение из-за непогоды / © Associated Press

Из-за ухудшения погодных условий на Ровенщине решили не подвергать детей опасности. Завтра, 9 января, школьники области останутся дома и будут учиться в онлайн-формате.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Департамент образования и науки Ровенской ОГА уже направил соответствующую рекомендацию территориальным общинам. Главная причина такого решения – прогноз погоды, обещающий усиление осадков.

«Такое решение было принято ввиду сильных снегопадов, которые завтра только усилятся», — отметил глава области.

В областной администрации подчеркнули, что в условиях такой непогоды безопасность школьников является приоритетом.

Напомним, синоптики предупреждали о приближении циклона , который принесет снегопады и гололедицу в ряд областей Украины.