Ровенскую область накрыли метели: школы области переводят на "дистанционку"
В учебных заведениях Ровенской области завтра изменят формат уроков.
Из-за ухудшения погодных условий на Ровенщине решили не подвергать детей опасности. Завтра, 9 января, школьники области останутся дома и будут учиться в онлайн-формате.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Департамент образования и науки Ровенской ОГА уже направил соответствующую рекомендацию территориальным общинам. Главная причина такого решения – прогноз погоды, обещающий усиление осадков.
«Такое решение было принято ввиду сильных снегопадов, которые завтра только усилятся», — отметил глава области.
В областной администрации подчеркнули, что в условиях такой непогоды безопасность школьников является приоритетом.
Напомним, синоптики предупреждали о приближении циклона , который принесет снегопады и гололедицу в ряд областей Украины.