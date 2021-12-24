Ровно 10 месяцев назад в Украине стартовала вакцинация от COVID-19: сколько людей уже привито

Ровно 10 месяцев назад в Украине стартовала вакцинация от COVID-19: сколько людей уже привито

За сутки 23 декабря провакцинировано 113 882 человека.

Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% – прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. По состоянию на 24 декабря 2021 года в Украине уже проведено почти 28 млн прививок, две дозы вакцины получили более 13 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 23 декабря 113 882 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получило 36 546 человек, полностью иммунизированы — 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека. С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, 14 537 064 человека полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу — 1 389 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 27 834 543 прививки.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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