Ровно — без света: что известно о ситуации в энергосети

Отключение света / © Associated Press

В результате массированного удара РФ по энергетике часть Ровно находится без света. Энергетики работают, чтобы оперативно восстановить электроснабжение.

Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.

"По прогнозам энергетиков, у подавляющего большинства потребителей электричество появится уже в ближайшее время", — подчеркнул он.

Часть Ровно находится без света

Движение троллейбусов ограничено

Как сообщили в Ровненском городском совете, из-за аварийной ситуации приостановлено движение троллейбусов по маршрутам Nº1, 2, 3, 7, 10, 11 и 12.

«При этом движение городского электротранспорта сохранено по маршрутам Nº4, 4а, 9 и 9а, которые функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Горожан уверяют: такие ограничения вынужденные. После проведения аварийно-восстановительных работ на энергетической инфраструктуре города удастся обеспечить стабильное электроснабжение для функционирования троллейбусной сети.

Ранее стало известно о ситуации в энергосистеме после массированной атаки РФ.

По состоянию на 16.00 сообщалось, что аварийные отключения применяются в таких населенных пунктах и областях: Киев, Киевская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская. К сожалению, объем примененных облэнерго почасовых отключений в Черниговской области вырос — работают три очереди обесточений одновременно.

При этом частично уменьшен объем аварийных ограничений для потребителей Харьковщины, а абоненты в Черкасской области полностью заживлены.