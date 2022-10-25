Ровно частично осталось без электроэнергии

Во вторник, 25 октября, часть города Ровно осталась без электроснабжения. Произошло отключение из-за аварийной ситуации на одной из подстанций города.

Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяков.

"Большая часть Ровно осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений сейчас под вопросом", — написал он.

По его словам, энергетики уже работают над решением проблемы. Между тем он просит остальных жителей максимально снизить потребление электричества.

Атака на критическую инфраструктуру Ровенской области

22 октября российская армия РФ массированно обстреляла ракетами энергетические объекты в разных областях Украины. В частности, в Ровенской области было отключено 174790.

Оккупанты нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. Была повреждена электроподстанция. Кроме того, из-за атаки аварийно остановился Ривнеазот.

Из-за атак России по электроподстанциям в Ровно и области вводят веерные отключения. Определенных графиков не будет, а потому потребителей будут предупреждать раньше времени.

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