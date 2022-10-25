Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ровно частично осталось без электроэнергии

Дата публикации
Просмотры
701
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ровно частично осталось без электроэнергии

Фото: Associated Press

Людей просят максимально снизить потребление электричества.

Во вторник, 25 октября, часть города Ровно осталась без электроснабжения. Произошло отключение из-за аварийной ситуации на одной из подстанций города.

Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяков.

"Большая часть Ровно осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений сейчас под вопросом", — написал он.

По его словам, энергетики уже работают над решением проблемы. Между тем он просит остальных жителей максимально снизить потребление электричества.

Атака на критическую инфраструктуру Ровенской области

22 октября российская армия РФ массированно обстреляла ракетами энергетические объекты в разных областях Украины. В частности, в Ровенской области было отключено 174790.

Оккупанты нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. Была повреждена электроподстанция. Кроме того, из-за атаки аварийно остановился Ривнеазот.

Из-за атак России по электроподстанциям в Ровно и области вводят веерные отключения. Определенных графиков не будет, а потому потребителей будут предупреждать раньше времени.

Читайте также:

Украинцев просят экономить электроэнергию: что выключить обязательно

Украинцев просят экономить электроэнергию: что выключить обязательно

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
701
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация