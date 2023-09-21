Ровно испытало несколько ракетных ударов: ОВА о последствиях попадания.

Информации о потерпевших нет.

Утром 21 сентября во время воздушной тревоги российские войска атаковали ракетами Ровенскую область. Ровенщина потерпела несколько ракетных ударов.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Ровенская область потерпела несколько ракетных ударов. Без человеческих жертв", — информирует руководитель ОВА.

Российские ракеты попали в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности, пострадали СТО и пять автомобилей, находившихся на ее территории.

В результате вражеского удара часть Ровенского района осталась без электроэнергии. Бригады "Ровнооблэнерго" работают над восстановлением.

Напомним, утром 21 сентября россияне массированно атаковали Украину ракетами. Стало известно, что в Ровно есть "прилеты". Сообщалось, что в некоторых районах пропал свет.

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