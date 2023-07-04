Ровно затопило из-за сильного ливня: часть города без света, остановился электротранспорт

В Ровно во вторник, 4 июля, произошел сильный ливень. Из-за аномальных осадков часть улиц подтопило, а в городе кое-где отсутствовало электричество.

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

Местные жители публикуют видео после сильного ливня. Там видно, как вода затопила часть дорог, а иногда даже начало подтапливать подъезды жилых домов.

Из-за непогоды, по данным "Ровнооблэнерго", часть домов в городе осталась без электричества, однако по состоянию на 20:00 4 июля, свет начали возвращать.

Мэр города отмечает, что Ровно выпало аномальное количество осадков, что и повлекло за собой подтопление. Также из-за этого частично было остановлено движение электротранспорта.

"Из-за подтопления временно остановили движение троллейбусы. Сейчас на части маршрутов, где ситуация легче, движение электротранспорта частично восстановлено. Также поручило начальнику управления транспорта обеспечить доезд ровенчан во все микрорайоны. Поэтому маршрутки должны курсировать! Из-за подтопления и ливня их графики уже несколько смещены. Посодействовали этом и пробки, особенно в центральной части города", — сообщил Александр Третяк.

В городском совете заверили, что коммунальщики уже ликвидируют последствия непогоды.

Ровно затопило из-за сильного ливня

Напомним, в Киеве огромное дерево упало сразу на четыре автомобиля.

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