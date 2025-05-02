Роял-флеш и еще 100 дней: США остаются в переговорах и даже могут продать Украине оружие

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Так в эфире Fox Business Бессент сравнил подписанное соглашение со ссорой в Овальном кабинете в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон, напомнив, что тогда Трамп сказал украинскому президенту: «У вас нет козырей». Теперь, по мнению Бессента, можно «взять эти козыри (соглашение о недрах — Ред.), пойти и показать российскому руководству». Непонятно, что именно подразумевает министр финансов США, и как именно это соглашение может заставить Путина, например, согласиться на прекращение огня по всей линии фронта, на чем уже почти два месяца настаивают Киев и Вашингтон.

Однако, как только первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко подписала в Вашингтоне соглашение о недрах, как СМИ, ссылаясь на документальные реестры Конгресса США, сообщили, что администрация Трампа проинформировала Конгресс о намерениях одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм Direct Commercial Sales.

Значит ли это, что администрация Трампа уже не прочь продавать Украине оружие, и как это связано с подписанным соглашением о недрах? Поняли ли наконец в Белом доме, что Путин водит их за нос? Читайте на сайте ТСН.ua.

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Соглашение с Трампом: как США шантажировали Украину

Соглашение о недрах Украина и США должны были подписать во время печально известного визита Владимира Зеленского в Вашингтон в конце февраля, который закончился громким скандалом. Тогда украинского президента обвинили в неблагодарности. Хотя, предполагая, что при президентстве Трампа бесплатно оружие, Украина может уже не получить, еще во время встречи с кандидатом-Трампом в Нью-Йорке в конце сентября 2024 года президент Зеленский изложил ему идею соглашения о недрах.

Напомним, что предложение о совместной защите, инвестировании и использовании имеющихся в Украине критических минералов — лития, титана, урана, графита и т.п. — было одним из пунктов плана победы, который президент Зеленский представил как США, так и ЕС. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, которого считают приближенным к Трампу (и одним из авторов идеи соглашения о недрах), неоднократно заявлял, что доступ Америки к украинским недрам очень заинтересовал Трампа, поэтому это в интересах США защитить Украину, чтобы эти редкоземельные металлы не попали в руки россиян.

Однако после приезда Скота Бессента в Киев в середине февраля, еще до обернувшегося скандалом визита президента Зеленского в Вашингтон стало ясно, что доступ к украинским недрам в администрации Трампа поняли по-своему. Все эти три месяца украинская правительственная команда вела упорную работу, чтобы сделать соглашение (даже его название несколько раз менялось) не просто сбалансированным, а отвечающим нашим национальным интересам и сохраняющим украинский суверенитет, предусмотренный Конституцией Украины, над нашими полезными ископаемыми.

Ранее ТСН.ua уже писал, что предыдущие драфты соглашений, например, предусматривали обязательство Украины вернуть США оказанную при администрации Байдена безвозвратную военную и финансовую помощь. Причем, сначала в документах речь шла о $500 млрд. Затем Трамп, обещая Зеленскому «большие проблемы» за неподписание соглашения, везде заявлял (и, кстати, продолжает заявлять), что Америка выделила Украине $350 млрд. Хотя на самом деле, по оценкам Кильского института, это $123 млрд. Также США хотели контролировать не только разведку, добычу абсолютно всех полезных ископаемых и доходы, но и украинскую инфраструктуру, связанную с природными ресурсами — дороги, железную дорогу, трубопроводы, порты, НПЗ и т.д.

Не говоря о других американских предложениях к соглашению, которые не просто противоречили нашему евроинтеграционному курсу, но и были такими, что это вроде бы Украина проиграла войну США и должна сейчас выплачивать репарации. В среду, 30 апреля, Киев и Вашингтон наконец-то подписали сбалансированный документ — Соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Хотя после этого Трамп и заявил, что США получат гораздо больше, чем «$350 млрд, которые Байден передал Украине наличными и военным оборудованием», ни один пункт подписанного соглашения не предусматривает возвращение предоставленной ранее безвозвратной американской помощи.

Недра в обмен на оружие: но сначала оружие

Подписанное в Вашингтоне соглашение о недрах еще должно ратифицировать Верховная Рада. Правда, будет ли зеркальная ратификация в американском Конгрессе, в действующей администрации США не говорят. Да, среди минусов соглашения — отсутствие гарантий безопасности. Из официальных комментариев команды Трампа мы слышим, что Америка и так будет заинтересована защищать свои бизнес интересы и инвестиции в украинские полезные ископаемые. Однако и до 2014 года, и до февраля 2022 года, в Украине было много иностранных компаний и инвестиций. И это не удержало Путина от агрессии. К тому же, как отмечают западные аналитики, до 40% месторождений полезного ископаемого находятся на временно оккупированных Россией украинских территориях.

Хотя госсекретарь США Марк Рубио и говорит, что подписанное соглашение о недрах — «важный шаг на пути к прекращению войны», не совсем понятно, как именно она поможет Украине сдержать Путина от дальнейшей агрессии. Впрочем, наверное, главный ее пункт для нас — возможность получать американское оружие. По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, при оказании новой помощи, США получат увеличенную долю от будущих доходов фонда. То есть доля США будет увеличена на ту сумму, на которую они окажут помощь. При этом в американский взнос в этот инвестиционный фонд восстановления будет относиться только будущая военная помощь Украине.

«Соглашение носит финансовый характер. Американские партнеры будут инвестировать в те компании, которые извлекают полезные ископаемые в том объеме и местах, которые определит правительство Украины, и извлекать выгоду в финансовом формате. Мы будем рады, если американский народ, помогая защищаться от неприятеля, сможет заработать. А украинский народ сможет иметь оборону и инвестиции в украинскую оборону и восстановление. Именно такая модель предполагается, и для нас это наиболее взаимовыгодный вариант», — добавил Тарас Качка.

В начале этого текста ТСН.ua уже отметил: как только в Вашингтоне подписали это соглашение, как в реестре Конгресса США появилась строка о возможности продажи Украине оружия по механизму DCS — прямых соглашений между производителем и заказчиком оружия. Пока это всего лишь $50 млн. Однако может быть и больше. Все зависит от политической воли администрации Трампа. А там, по крайней мере, пока не готовы отойти от своей роли «посредника» между Украиной и Россией. Так, эксперты говорят, что заключением соглашения о недрах Украины, по крайней мере дипломатически, удалось удержать США в переговорном процессе о приостановлении огня и возможности замораживания войны.

В четверг, 1 мая, в эфире Fox News, вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого никак нельзя отнести к симпатикам Украины, заявил, что в ближайшее время война не закончится, добавив, что между Украиной и Россией «очень большая пропасть», поэтому администрация Трампа будет работать еще 100 дней, чтобы «спуститься». В то же время, по словам пресс-секретаря Госдепа Темми Брюс, США больше не планируют выполнять роль посредника в урегулировании войны.

«Мы не будем больше путешествовать по миру, организуя встречи. Настал момент, когда именно Украина и Россия должны озвучить свои конкретные предложения по завершению войны. Трамп продолжает поддерживать дипломатический путь разрешения конфликта, однако администрация решила изменить подход и сосредоточиться на других международных вызовах», — добавила Темми Брюс.

Не секрет, что администрация Трампа во что бы то ни стало, даже ценой капитуляции Украины, хотела договориться с Кремлем об установлении режима прекращения огня в течение первых 100 дней второго президентского срока Трампа. 47-й президент США почему-то был уверен: как только он позвонит Путину и скажет ему прекратить огонь, тот его послушает и сделает это. Однако, даже три поездки спецпосланника Трампа Стива Виткоффа (полностью вставшего на сторону России и даже пользовавшегося услугами именно кремлевского переводчика) в Россию и многочасовые разговоры с Путиным результата не дали.

Неизвестно, собираются ли США усиливать давление на Россию. К примеру, тот же Линдси Грэм на днях заявлял, что более 70 его коллег в Сенате готовы поддержать законопроект, который введет «разгромные» санкции против России и гигантские пошлины — до 500% — против тех стран, которые помогают Москве, в частности, покупая ее нефть. Однако вряд ли без политической воли администрации Трампа этот документ пройдет две палаты Конгресса. Пока не понятно, какой подход команда Трампа выберет в отношении Украины и России. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, блок готовит «план Б», если США выйдут из переговорного процесса. И похоже, пора уже применить его.

Дата публикации 19:17, 01.05.25 Количество просмотров 10 Трамп готовит первую продажу оружия Украине на 50 миллионов долларов