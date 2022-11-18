"Роют окопы и ставят бетонные заграждения в Крыму": как оккупанты выстраивают линию обороны (видео)

Оккупанты нагнали техники и обустраивают линию обороны в частности из бетонных заграждений и окопов.

Оккупанты у границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ.

Канал СтратКом ВСУ обнародовал видео, на котором показано, как россияне строят линию обороны.

На ролике модна увидеть обустроенные окопы россиян, бетонные противотанковые заграждения, роющие траншеи эскаваторы, тяжелую технику, грузовики и авиацию.

"К*цапня роет окопы и ставит бетонные заграждения в Крыму. Умственно отсталые думают, что это им поможет", — говорится в сообщении к видео.

Оборона оккупантов

Российские войска отходят с Херсонщины под давлением ВСУ, а также потому, что оказались перед угрозой окружения.

По данным разведки Великобритании, подразделения оккупантов построили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Некоторые из этих оборонительных рубежей расположены в 60 км от линии фронта. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к дальнейшему контрнаступлению ВСУ. Кроме того, британские разведки считают, что РФ перебросит часть войск с юга именно в район Бахмута.

По словам военного эксперта Романа Свитана, Россия уже перебросила на Донбасс часть войска, отступившего из Херсона. Боевые штурмовые части усилили натиск оккупантов на восточном направлении.

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