"Розділені": ТСН покажет спецпроект о пути стран, территории которых были захвачены

Спецкореспондент ТСН Нелли Ковальская побывала в Ирландии, Кипре, Германии, Колумбии и Молдове, чтобы рассказать о непростом пути, который прошли эти страны.

26 июля в 19.30 в эфире ТСН на телеканале "1+1" состоится премьера спецпроекта "Розділені". Это 5 авторских мини-фильмов о странах, которые по разным причинам были разделены, а их части - оккупированы. В спецпроекте зрители увидят на примере конкретных стран, как военно-политические амбиции влияют на жизнь граждан и их судьбы. Как сейчас живут жители Кипра, Молдовы, Колумбии, Германии и Ирландии, о чем мечтают и изменили ли свое отношение к ситуации, в которую попали.

Автором проекта стала спецкорреспондент ТСН Нелли Ковальская. В течение полутора года она с командой ТСН искала героев, договаривалась и проводила съемки в 5 странах. Героями сюжетов стали участники событий, которые когда-то стреляли друг в друга, политики, принимавшие судьбоносные решения, жители, которые стали заложниками ситуации. Журналистка спросила, как они оценивают свои действия сейчас и сожалеют ли о принятых или непринятых решениях.

Спецкореспондентка ТСН Нелли Ковальская

"Этот спецпроект - своеобразное путешествие во времени. Мы пытались показать настоящие истории, без приукрашивания. Почему они произошли, как развивались и чем закончились. Мы хотели донести, что в каждом военном конфликте всегда есть человеческая составляющая, сломанные судьбы, необратимые последствия. Этот проект однозначно о людях и о том, как военно-политический конфликт меняет жизнь", - рассказала Нелли Ковальская.

В проекте покажут опыт Германии, которая пережила разделение Берлинской стеной. Какие испытания прошли люди, когда оказались по разные стороны стены в одной стране, как рисковали жизнями, чтобы увидеть родных с другой части, и со временем "упала ли стена" в их сознании. Ощущают ли граждане себя единой нацией сейчас, или до сих пор, несмотря на отсутствие физических стен живут как в разных странах?

В Колумбии журналистке удалось взять интервью у бывшего президента Хуана Сантоса, который заключил мир с самой большой ополченской группировкой, которая воевала с правительством с 1964 года. За это он получил Нобелевскую премию мира. Но принесло ли это желаемый мир стране? Команда ТСН побывала в так называемом реабилитационном лагере ополченцев, которые фактически остались жить в джунглях, и сняли там кадры, которые еще никогда не были показаны на украинском телевидении. Возможна ли социализация жителей этого лагеря, и реально ли "вернуться с войны" - смотрите в спецпроекте "Розділені".

Зрители увидят историю и последствия конфликта между турками и греками на Кипре. Специально для ТСН жители этих территорий поделились историями о том, как в один момент из-за военного конфликта потеряли семьи и дома. В сюжете покажут человека, который смог отсудить имущество, оставшееся на оккупированной территории, создав единственный подобный прецедент в мире. Благодаря ТСН мужчине впервые за долгие годы удастся зайти в родной дом.

На примере опыта Ирландии ТСН продемонстрирует, есть ли цена у компромисса и возможно ли мирное урегулирование конфликта между людьми, которые недавно считали друг друга заклятыми врагами.

На примере Приднестровья проект актуализирует важность национального единства в любой стране. ТСН покажет интервью бывшего президента Молдовы Мирча Снегура, который участвовал в событиях. В сюжете зрители увидят историю человека, который сначала воевал на стороне самопровозглашенной республики. Как повлияли на его жизнь политические убеждения, чем пришлось пожертвовать и что изменило его отношение к ситуации сейчас - скоро на 1+1.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, данный проект чрезвычайно актуален и поднимает важные политико-социальные вопросы в Украине и мире.

"Это - просто колоссальная работа. В каждой из историй можно найти определенные аналогии, возможно даже подсказки, решения, которые стоит и не стоит принимать любой стране на пути своего развития. И ситуация, которая происходит у нас сейчас, может в любой момент случиться в других странах. Это может произойти по сценарию Приднестровья, Крыма так, как это произошло в Донецкой и Луганской области. Поэтому гражданам следует понимать реалии и осознавать варианты развития будущего страны", - подчеркнул Алексей Данилов.

При подготовке "Розділених" команда ТСН консультировалась с министерствами, посольствами экспертами, историками, философами стран, о которых говорится в спецпроекте. Проект создан при участии экспертов мемориального комплекса "Берлинская Стена", Музея Берлинской стены "Чекпойнт Чарли", Института памяти в Колумбии.

ТСН продолжает информационно-образовательную миссию и, соблюдая высокие стандарты, обеспечивает зрителей качественным информационным контентом.

Смотрите спецпроект "Розділені" с 26 по 30 июля в вечернем выпуске ТСН в 19.30 на 1+1. Сайт ТСН.ua будет показывать онлайн на своих страницах в соцсетях.

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