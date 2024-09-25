Рожают ли украинцы третьего ребенка, чтобы получить отсрочку от мобилизации – демограф дала ответ

Некоторые мужчины могут решиться на третьего ребенка, чтобы получить отсрочку от мобилизации, но точные цифры трудно определить.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью "Украинской правде"

Она отметила, что, скорее всего, уровень рождаемости останется примерно таким же, как в 2023 году и составит около 180-190 тысяч детей.

Говоря о возможной тенденции, когда часть мужчин пытается получить отсрочку от мобилизации, решаясь на третьего ребенка, Либанова ответила, что это может быть правдой, но трудно определить точное количество таких случаев. Она подчеркнула, что статистика рождаемости не фиксирует очередность рождения ребенка, что усложняет анализ.

Относительно идеи некоторых политиков внедрить "налог на бездетность" для стимулирования рождаемости во время войны, Либанова отметила, что это предложение не нашло поддержки и было резко раскритиковано. Она заметила, что подобная практика уже существовала в советское время и не сработала. Если же речь идет о дополнительных деньгах в бюджет, то в этом случае, возможно, есть смысл в таких инициативах.

Напомним, демографиня считает, что большинство останется за границей, поскольку им некуда будет возвращаться из-за разрушений.

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