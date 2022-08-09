Рожают в коридорах больницы: как грудное вскармливание становится залогом безопасности для украинок во время войны

Об этом пишет ЮНИСЕФ.Украина в Facebook.

Елена родила сынишку Михаила под обстрелами три месяца назад. Для нее очень важно было успешно настроить грудное вскармливание. Ведь во время войны самое грудное вскармливание может стать залогом выживания и безопасности для малыша, который вместе с мамой оказался в условиях обстрелов, эвакуации, без доступа к стерильной посуде и горячей воде.

Так и произошло с семьей Елены. Во время эвакуации в Ровно у них с сыном не было возможности даже выйти из машины, потому что справа и слева все было заминировано. Тогда их спасало грудное вскармливание – сын был сыт и защищен.

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Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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