Рождаемость в Украине может побить антирекорд и упасть до самого низкого в мире уровня – WSJ

Рождаемость в Украине может стать самой низкой в мире.

В Украине за первые шесть месяцев 2023 года рождаемость снизилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом до полномасштабной войны. Это рекордное падение показателя с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Украине уровень рождаемости был одним из самых низких в Европе еще до полномасштабного вторжения России. Сейчас показатель, по прогнозам украинских демографов, может стать самым низким в мире.

По негативному сценарию население Украины может сократиться до 30 млн в течение следующих двух десятилетий по сравнению с 43 млн накануне вторжения РФ, считает специалист Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы Александр Гладун.

Как говорится в материале, уровень рождаемости у Украины начал падать (на 12%) еще после оккупации Крыма в 2014 году. Однако после начала полномасштабной войны коэффициент рождаемости вообще упал до 1,2. Это при том, что для поддержания численности населения этот показатель должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину.

Из-за полномасштабной войны миллионы женщин с детьми были вынуждены покинуть страну, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд, поэтому многие пары были физически разделены, а другие откладывают рождение детей.

Напомним, по прогнозам ученых, в Украине к 2033 году будут проживать не больше 35 миллионов человек.

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