"Рождаются благодаря воде из башни": в селе в Ровенской области произошел бейби-бум среди двойняшек и близнецов

По словам местных, по двое детей в семьях начали появляться после строительства водонапорной башни.
В Ровенской области произошел настоящий бум среди двойняшек и близнецов. Там на одной улице родилось семь таких пар. И все они мальчишки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Местные считают, что близнецы рождаются благодаря воде из башни. Потому что такой бум начался после того, как на их улице построили водонапорную башню.
Впоследствии, там свили гнездо аисты. И у семей, которые пользуются этой водой, начали рождаться по двое детей.
И это не только украинская тенденция. Журнал Human Reproduction весной 2021 года опубликовал исследование, в котором говорилось, что в последнее время в мире рождается больше двойни, чем когда-либо ранее. Каждый год на свет появляются полтора миллиона близнецов, каждый 42-й младенец имеет близнеца.
Напомним, что в Харькове медики помогли женщине родить двойню. Роды пришлось принимать в ванной.
Читайте также: