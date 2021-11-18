"Рождаются благодаря воде из башни": в селе в Ровенской области произошел бейби-бум среди двойняшек и близнецов

"Рождаются благодаря воде из башни": в селе в Ровенской области произошел бейби-бум среди двойняшек и близнецов

По словам местных, по двое детей в семьях начали появляться после строительства водонапорной башни.

В Ровенской области произошел настоящий бум среди двойняшек и близнецов. Там на одной улице родилось семь таких пар. И все они мальчишки.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Местные считают, что близнецы рождаются благодаря воде из башни. Потому что такой бум начался после того, как на их улице построили водонапорную башню.

Впоследствии, там свили гнездо аисты. И у семей, которые пользуются этой водой, начали рождаться по двое детей.

И это не только украинская тенденция. Журнал Human Reproduction весной 2021 года опубликовал исследование, в котором говорилось, что в последнее время в мире рождается больше двойни, чем когда-либо ранее. Каждый год на свет появляются полтора миллиона близнецов, каждый 42-й младенец имеет близнеца.

Напомним, что в Харькове медики помогли женщине родить двойню. Роды пришлось принимать в ванной.

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