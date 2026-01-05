Рождение ребенка в 2026 году: какие суммы будет выплачивать государство

Одежда для новорожденного / © pixabay.com

В Украине с 1 января 2026 государство повысило размер помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн для детей.

Об этом сообщили в Дії в Telegram.

Согласно обновленным условиям, для детей, родившихся после 1 января 2026 года, единовременная государственная помощь при рождении составит 50 тыс. грн. Также увеличена стоимость «Пакета малыша» — теперь она составляет 8 451 грн.

Подать заявление на получение помощи может один из родителей или законный опекун ребенка. Это можно сделать онлайн через приложение «Дія» или лично, обратившись в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.

В случае, если ребенок родился за границей, для назначения выплат необходимо подать официальные документы о рождении, выданные компетентными органами страны пребывания, с соблюдением требований украинского законодательства.

В то же время для детей, рожденных до 1 января 2026 года, условия остаются неизменными. Общий размер помощи составляет 41 280 грн, из которых 10 320 грн выплачиваются единовременно, а остальная сумма — ежемесячными выплатами в течение трех лет.

В министерстве также уточнили, что для детей, находящихся на полном государственном содержании, средства помощи зачисляются на депозитный счет и сохраняются до достижения совершеннолетия.

Кроме того, в Украине продолжает действовать сервис «еМалятко», которым уже воспользовались около 600 тысяч семей. Он позволяет одним электронным запросом оформить до семи государственных услуг, связанных с рождением ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что отдельная категория людей будет вынуждена вернуть деньги на детей.