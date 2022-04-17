"Рожденные побеждать": как реактивно-артиллерийское подразделение ДШВ уничтожало силы российских оккупантов

Сводные подразделения вооруженных сил РФ несколько раз пытались продвигаться в Харьковском направлении. Однако доехать врагу не удалось.

Несколько боевых эпизодов, посвященных высокому профессионализму и мужеству воинов реактивного артиллерийского подразделения 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ, рассказало командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Служба связей с общественностью 81 отдельная аэромобильная бригада ДШУ ВС Украины

Так, еще в мартовские дни возведенные подразделения вооруженных сил РФ несколько раз пытались продвигаться в Харьковском направлении. Однако доехать врагу не удалось.

"С получением задания, реактивное артиллерийское подразделение быстро и организованно выезжало на позиции и наносило мощные удары противнику. В результате был уничтожен командный пункт, большое количество военной техники, а также колонна подразделений морской пехоты оккупантов", — добавило командование.

Недавно счет уничтоженных оккупантов реактивным подразделением ДШВ значительно увеличился. Благодаря точным расчетам и другим мерам, огнем реактивников были нанесены мощные удары по наступающим силам противника.

В частности, по подтвержденной информации, противник понес большие потери:

5 танков,

10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР),

около сотни живого противника.

Личный состав реактивного артиллерийского подразделения представлен Государственным наградам. "Рожденные побеждать" — таков девиз 81 отдельная аэромобильная бригада.

Служба связей с общественностью 81 отдельная аэромобильная бригада ДШУ ВС Украины

Также ДШУ добавляет фото результатов работы реактивного артиллерийского подразделения по уничтожению сил вооруженных сил РФ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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