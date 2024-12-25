Рождественская атака: Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК

Известно, что серьезно повреждено оборудование.
Сегодня, 25 декабря, РФ совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщили в компании.
"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", — говорится в сообщении.
Напомним, Украина оказалась под массированным ракетным ударом. В Киеве, Днепре, Одессе применены новые графики отключения света.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия массированно атакует энергетическую систему Украины.
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