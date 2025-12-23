- Дата публикации
Категория
- Украина
Рождественские дороги домой: "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на праздники
На рождественский период главный перевозчик Украины запускает новые поезда и прицепные вагоны.
"Укрзализныця" на праздничный период запускает 16 дополнительных поездов, а также увеличивает периодичность курсирования регулярных рейсов и добавляет прицепные вагоны на наиболее популярных направлениях
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram.
В январе часть этих маршрутов также будет доступна в рамках программы «3000 км по Украине».
Перечень дополнительных поездов
№255/256 Киев — Рахов
№271/272 Киев — Ивано-Франковск
№237/238 Киев — Ужгород
№220/219 Киев — Днепр
№248/247 Киев — Одесса
№265/266 Киев — Одесса
№159/160 Киев — Трускавец
№249/250 Киев — Львов
№289/290 Киев — Львов
№291/292 Киев — Львов
№741/742 Киев — Львов
№777/778 Киев — Львов
№197/198 Киев — Ковель
№168/167 Одесса — Львов
Отдельно в «Укрзализныце» обращают внимание на поезд №291 Киев — Львов, который имеет удобную стыковку продолжительностью всего 35 минут с поездом №157/158 Львов — Чоп. Этот маршрут проходит через популярные карпатские направления — Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.
Еще одну удобную возможность для путешествий в горы обеспечивает поезд №289 Киев — Львов, который прибывает во Львов в 07:40. Уже в 10:51 пассажиры могут продолжить путешествие модернизированным дизель-поездом Львов — Ворохта, который курсирует через Яремче и Буковель.
Кроме того, на период праздников назначены дополнительные рейсы скоростных поездов:
№755/756 Киев — Луцк
№720/719 Киев — Харьков
Для пассажиров из Приднепровья в западном направлении предусмотрено курсирование дополнительных прицепных вагонов сообщением Днепр — Львов в составе поезда №032/031 Запорожье — Перемышль.
В «Укрзализныце» также напоминают: если билетов в нужном направлении нет, стоит воспользоваться функцией автовыкупа в приложении УЗ, которая автоматически приобретет билет, как только появится свободное место.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за атаки беспилотника на железнодорожную инфраструктуру в Житомирской области ряд пассажирских поездов вынуждены двигаться объездными маршрутами.